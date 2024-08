Contrato de 12 ou 30 meses de aluguel? Saiba qual é mais vantajoso

Alugar um imóvel por 12 meses ou por prazo igual ou superior a 30 meses? Eis uma questão que permeia o mercado de locações imobiliárias no Brasil.



A Lei nº 8.245 de 1991, a Lei das Locações, aborda as locações residenciais que podem ser contratadas por prazo igual ou superior a 30 meses e inferior a 30 meses.



Para as locações com prazo igual ou superior a 30 meses, regidas no artigo 46 da Lei de Locações, a lei estabelece que se o locatário permanecer no imóvel após o prazo de vigência sem contestação do locador entende-se que a locação foi prorrogada por tempo indeterminado. Neste caso, o locador pode denunciar a locação, isto é, o proprietário do imóvel solicita a retomada do imóvel sem motivo fundamentado.