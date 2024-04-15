Como se constrói uma cidade inteligente?

O desenvolvimento urbano é um dos maiores desafios enfrentados pela nossa sociedade. No entanto, quando se fala sobre cidades inteligentes, isso surge como uma solução para enfrentar esses desafios e criar um ambiente mais sustentável para todos, promovendo assim mais qualidade de vida.

Uma cidade inteligente se forma a partir de investimentos e planejamento estratégico, sendo eles em infraestrutura, tecnologia e colaboração entre governo e cidadãos. Esses investimentos não apenas buscam melhorar a qualidade de vida, mas também promover o desenvolvimento econômico e social.

No centro das cidades inteligentes está a integração de tecnologias inovadoras em todas as áreas, incluindo a segurança pública. Por exemplo, a implementação de sistemas de monitoramento em condomínios, como o programa Rede Comunidade Segura, iniciativa viabilizada pela Polícia Militar, permite que os moradores contribuam para a segurança de seus prédios, por meio de treinamento adequado, utilizando dispositivos eletrônicos para monitorar e relatar atividades suspeitas.

Vale ressaltar também que Vitória lidera o ranking nacional em gestão pública, conquistando o primeiro lugar em um ranking que avalia o funcionamento da máquina pública. Além disso, a cidade também conquistou a primeira posição no Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública em 2023. Destaca-se ainda por liderar cinco indicadores do Centro de Liderança Pública, relacionados a saúde, educação e sustentabilidade ambiental.

Sendo assim, é importante promover a participação ativa da comunidade nas tomadas de decisão e na implementação de políticas públicas. Quando os cidadãos se envolvem no planejamento e na execução de projetos, as ações se tornam mais eficazes e conseguem atender melhor às necessidades locais.

Isso requer planejamento estratégico, conhecimento técnico e um diálogo contínuo entre os diferentes meios da nossa sociedade. O objetivo é transformar nossa cidade em um lugar cada vez mais agradável para se viver, trazendo também acesso a aplicativos acessíveis aos comerciantes, que podem acionar a guarda diretamente de seus celulares, mostrando assim que estamos dando passos importantes em direção a uma cidade verdadeiramente inteligente.