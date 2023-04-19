Cidades Inteligentes: uso de drones para mapear áreas de risco

Alagamentos nas cidades Crédito: Internauta

Artigo escrito com coautoria de Pablo Jabor, doutor em Geografia, mestre em Geoprocessamento, pesquisador do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

A cidade inteligente (smart city) constitui uma tendência do século XXI. Representa uma orientação essencial para o desenvolvimento territorial e transformação digital mais sustentáveis em espaços urbanos. As smart cities integram diversos sistemas automatizados e sensores eletrônicos para coletar dados e processá-los visando o gerenciamento otimizado do tráfego, transporte público, saneamento básico e consumo de energia em ambientes urbanos. Além disso, potencializam a transparência, controle, coesão social e gestão democrática.

As cidades inteligentes objetivam fortalecer o planejamento e tomada de decisões inovadoras, sofisticadas, inclusivas e matriciais que utilizam tecnologias para amenizar e/ou resolver problemas urbanos, diminuindo desigualdades e vulnerabilidades, ampliando a resiliência e melhorando a qualidade de vida.

Em um mundo marcado pelas mudanças climáticas, as tecnologias atreladas às cidades inteligentes podem contribuir para gerar soluções de adaptação e mitigação de impactos ocasionados por eventos climáticos extremos. Nesse sentido, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) desenvolveu uma solução geotecnológica inovadora para proporcionar o mapeamento detalhado das áreas de risco a desastres meteorológicos (alagamentos e deslizamentos), com a utilização de drones.

O emprego cada vez mais disseminado de drones por instituições públicas pode trazer uma transformação significativa no âmbito do planejamento urbano-ambiental e da defesa civil, assim como em outras áreas de políticas públicas. Com o ampliado acesso a dispositivos de alta qualidade, organizações federais, estaduais e municipais podem dispor de um recurso valioso para detectar áreas de risco, por meio de aerolevantamentos, viabilizando o desenvolvimento de ações preventivas e mitigadoras com mais eficiência, eficácia e precisão.

Com a vantagem de registrar imagens em alta resolução, em tempo real e com um custo bem mais barato do que em um aerolevantamento convencional com avião, os drones têm se revelado uma potente ferramenta na produção de mosaicos e modelos digitais em 3D, que apresentam uma representação detalhada do território.

Nesse sentido, a geotecnologia inovadora desenvolvida pelo IJSN concatena o aerolevantamento com o uso de drone, a combinação de bases cartográficas do Geobases (consórcio de dados geoespaciais gerenciado pelo IJSN), a interoperabilidade de Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) e a geração de modelos digitais em 3D. Essa solução inovadora potencializa o planejamento urbano-ambiental, fiscalização das equipes de defesa civil e a prevenção a desastres meteorológicos, especialmente às enchentes, alagamentos e movimento de massas em encostas.