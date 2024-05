Como enfrentar o aumento da violência contra a pessoa idosa?

Estudos apontam que a maioria das violências ocorre dentro de casa, e os familiares são os principais suspeitos. Com isso, o idoso precisa estar atento e informado que poderá procurar a delegacia mais próxima de sua residência, não apenas a delegacia especializada ao idoso, e fazer o registro da denúncia com o encaminhamento para providências.

É necessário que a pessoa idosa esteja ciente que aquele filho, neto ou parente que usa seu cartão do benefício e usa seu dinheiro para finalidade própria está cometendo o crime de abuso financeiro. Ninguém tem o direito de fazer uso do dinheiro do idoso para si próprio. Afinal, a pessoa idosa trabalhou uma vida inteira para ter a sua aposentadoria e, de acordo com o princípio constitucional da dignidade humana, merece viver plenamente e com condição humana.