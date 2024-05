É o amor! Aos 75 e 79 anos, idosos se casam em Centro de Convivência no ES

Antônio Rafael, de 79 anos, e Marina Barreto, de 75, se casaram em uma cerimônia religiosa realizada nesta sexta-feira (10) no local onde se conheceram

Há quem diga que o amor não tem idade. Prova disso é o casal Antônio Rafael, de 79 anos, e Marina Barreto, de 75. Os "pombinhos apaixonados" (afinal, é a terra do Pombo Richarlison) disseram sim no altar e se casaram em uma cerimônia religiosa realizada no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Moacyr Sélia Filho, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (10).