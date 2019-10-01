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Ricardo Goretti

Artigo de Opinião

Cidadania

Com tantas falhas, os direitos humanos ainda devem ser justificados

Garantias à vida, à liberdade, à dignidade e á igualdade são conquistas históricas da humanidade. Questionar ou negar a importância desses direitos, nos dias de hoje, é um imperdoável retrocesso
Ricardo Goretti

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 13:52

Publicado em 

01 out 2019 às 13:52
  Crédito: Divulgação

Ricardo Goretti*

Proponho aqui uma reflexão sobre os processos de justificação, reconhecimento e efetivação dos direitos humanos. O método que utilizarei para provocá-la é o exercício da minha própria imaginação, que passo a compartilhar.
Recentemente, me peguei pensando como seria um diálogo entre o cineasta brasileiro José Padilha e o jurista italiano Norberto Bobbio. Esse encontro não poderia acontecer fora do campo da imaginação, por uma razão prática: Bobbio já é falecido.
Padilha é conhecido dos brasileiros. Cineasta, roteirista e diretor de filmes como "Tropa de Elite".
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Já Norberto Bobbio marcou sua época com estudos referenciais no campo do direito, história, filosofia e política. Nasceu no início do século XX, na cidade italiana de Turim. Viveu 94 anos, para falecer no início do século XXI.
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Em obra clássica intitulada “A Era dos Direitos”, Bobbio afirmou: “o problema fundamental dos direitos do homem, hoje, não é tanto de justificá-los, mas o de protegê-los”. Ele acreditava que que a proclamação dos direitos humanos, por diversos governos, esvaziaria a importância do esforço um dia já exigido em prol da justificação de direitos dessa natureza. O desafio, para Bobbio, passaria a ser a luta pela efetivação de direitos reconhecidos, que no passado já foram questionados ou negados.
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Direitos como vida, liberdade, a dignidade e igualdade são conquistas históricas da humanidade, resultantes de lutas que atingiram seus níveis máximos de horror na Segunda Guerra Mundial. Questionar ou negar a importância desses direitos, nos dias de hoje, é um imperdoável retrocesso.
Mas o que o cineasta brasileiro tem a ver com a afirmação do jurista italiano? Explico, lembrando que o encontro entre os dois é fruto da minha imaginação.
O gatilho para a aproximação dos dois foi uma entrevista, na qual Padilha justificou sua mudança do Brasil para Los Angeles, nos Estados Unidos. Na oportunidade, ele afirmou: “o Brasil perdeu a sensibilidade para o absurdo”. Essa frase me marcou. Com enorme desconforto, tive que concordar.

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Os direitos humanos foram reconhecidos pela nossa Constituição e ainda não foram plenamente efetivados. Nesse sentido, Bobbio estava correto. Mas será que a justificação desses direitos tornou-se desnecessária no Brasil?
Padilha revela que Bobbio estava errado. Lamentavelmente, os direitos humanos ainda devem ser justificados no Brasil. Com tantos desvios, a violação de direitos passou a ser naturalizada por muitos. Isso nos leva a ter que fazer enorme esforço para justificar o óbvio, como a importância do respeito aos direitos básicos do homem para a preservação da própria condição humana. E que assim seja!
*O autor é professor e Coordenador do Curso de Direito da FDV

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