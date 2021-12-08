Com passagens aéreas mais caras, ônibus ganham usuários nas viagens de fim de ano

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontou que só entre abril e junho o aumento foi de mais de 20% nas tarifas de voos nacionais. O motivo? Principalmente o aumento da demanda e a busca por mais viagens. Nessa linha, a expectativa é de que para dezembro e janeiro, meses da alta temporada, o valor aumente ainda mais.

Nesse cenário, muitos viajantes estão trocando os aviões por ônibus. A expectativa é a de que até o final de dezembro sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes rodoviários, mais que os 2,7 milhões comercializados em 2019. A estimativa é da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati).

Além da alta das passagens aéreas, a alta do dólar vem movimentando ainda mais o turismo nacional. Os feriados de novembro e outubro movimentaram a venda de passagens e, segundo a Abrati, nas regiões Norte e Nordeste chegaram a ultrapassar o período pré-pandemia. Patamar que deve ser alcançado pelo resto do país no último mês do ano.

A boa notícia para os turistas é que as viagens de ônibus não perdem em nada para as de avião. Os motoristas são treinados para dirigir de maneira segura, respeitando as regras de trânsito e de biossegurança, e os veículos estão cada vez mais modernos. São atualizações nas frotas que tornam os ônibus mais seguros e confortáveis, oferecendo uma experiência de "primeira classe" aos passageiros. E mais, a grande maioria desses veículos já conta com Wi-fi, permitindo que os viajantes se mantenham conectados durantes os percursos.

O setor vem se adequando e superando desafios que, até um ano atrás, pareciam insuperáveis. As empresas, buscando beneficiar os passageiros, trabalham com a contenção de custos e oferecem passagens a preços acessíveis mesmo com preços elevados do diesel e dos pneus.