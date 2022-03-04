Com cumprimento de agenda ambiental, Vitória está preparada para o futuro

No Dia da Mata Atlântica, em 2021, a Prefeitura de Vitória inaugurou três mirantes no Parque da Fonte Grande, entre eles, o Mirante do Sumaré e a Trilha da Pedra da Batata Crédito: Fernando Madeira

Ao assumirmos a gestão da cidade, em janeiro de 2021 , um dos nossos grandes desafios era implantar na nossa Capital uma agenda ambiental que conectasse nossa cidade às principais questões globais relacionadas ao tema. Vitória não podia mais esperar, não só porque nossa população, naturalmente, é e será afetada pelas questões ambientais, mas porque temos um precioso potencial ambiental. Era hora de transformar esse valioso potencial em ações. Arregaçamos as mangas e iniciamos nossa jornada.

Em 2021, focamos o compromisso ambiental no desenvolvimento sustentável, em quatro eixos: parque municipais, balneabilidade das praias, recuperação florestal e plantio de árvores e recuperação de nascentes de mananciais.

No Dia Nacional da Mata Atlântica, em 27 de maio, entregamos três novos mirantes no Parque da Fonte Grande . Os visitantes podem contemplar, com conforto e segurança, toda a beleza da Mata Atlântica, da Baía de Vitória e atrativos históricos e culturais da nossa cidade e de municípios vizinhos.

Quanto à balneabilidade, em especial na Praia da Guarderia, conseguimos resolver o histórico problema de lançamento irregular de esgoto no local , que resultou na balneabilidade para banho e lazer proporcionando melhores condições para a saúde e para o meio ambiente. A obra no local consistiu na instalação de um duto ligando a elevatória de águas pluviais à elevatória de esgoto, que passou a ter sua correta destinação.

Iniciamos a recuperação florestal de, aproximadamente, 225 hectares (equivalente a 225 campos de futebol) e o plantio de cerca de 370 mil árvores de espécies nativas dos diferentes ecossistemas da Mata Atlântica (restingas, manguezais, apicuns, matas de encostas, entre outras formações), será plantada 1 árvore por habitante até o ano 2024.

Iniciamos também estudos hidrológicos que vão identificar a qualidade e quantidade de água em 25 nascentes. Além da recuperação de 15 mananciais, serão construídas fontes públicas nos locais. Famílias residentes dos bairros vizinhos à Área de Proteção Ambiental (APA) do Maciço Central terão o privilégio, assim, de ter água limpa, gratuita, direto da nascente, em plena área urbana. A agenda ambiental de Vitória fará com que a capital seja conhecida como Cidade Verde, com as ações já implantadas cumprimos assim nossa proposta apresentada a população no nosso Plano de Governo.

Tendo como premissa o respeito ao meio ambiente e à sustentabilidade no desenvolvimento econômico da cidade, lançamos o novo Marco Regulatório do Licenciamento de Vitória, uma legislação mais moderna, inclusiva e transparente, que leva em consideração as mudanças na sociedade, na cultura, na economia e nas necessidades da cidade