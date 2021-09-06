Vitória vai ganhar novo parque cultural com espaços de arte e lazer

No mês em que a Capital completa 470 anos, será apresentado o projeto do Parque Cultural Reserva Vitória Crédito: Nova Cidade Empreendimentos/Divulgação

Neste mês em que a Capital completa 470 anos, será apresentado o projeto do Parque Cultural Reserva Vitória, um lugar que é um presente para a cidade e reúne, ao mesmo tempo, obra e arte. Serão 16 mil m² de lazer e convivência que vão transformar a região atrás do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, em um ponto turístico seguro e acessível.

Com investimento de R$ 20 milhões, será doado ao município um espaço com características marcantes para a região: obras de infraestrutura, iluminação com rede subterrânea, ruas de pedestres, paisagismo, mobiliário, design e obras de arte em um verdadeiro museu a céu aberto.

Com investimento de R$ 20 milhões, será doado ao município um espaço com ruas de pedestres, paisagismo, mobiliário, design e obras de arte a céu aberto Crédito: Nova Cidade Empreendimentos/Divulgação

O Parque Cultural Reserva Vitória vai abrigar espaços de lazer e espelhos d’água e será um lugar de encontro e integração, onde a arte e a natureza vão dialogar e propiciar à cidade um novo lugar de convivência, para quem vive e visita a cidade.

O projeto de paisagismo é do Escritório Burle Marx, arquitetura de DG Projetos - Diocélio Grasselli, e a curadoria das obras é assinada pela Matias Brotas Arte Contemporânea, todos referência no mercado local e nacional. Uma nova proposta para a orla que garante valorização e melhor integração com bairros vizinhos e o projeto de revitalização da Curva da Jurema.

A obra será entregue à população pela Nova Cidade Empreendimentos, uma empresa do Grupo Buaiz, em dezembro deste ano.