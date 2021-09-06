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Vitória vai ganhar novo parque cultural com espaços de arte e lazer

Projeto na Enseada do Suá será lançado neste mês em que a Capital completa 470 anos. Área de convivência com 16 mil m² será doada ao município

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 18:41

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

06 set 2021 às 18:41
Parque Cultural Reserva Vitória
No mês em que a Capital completa 470 anos, será apresentado o projeto do Parque Cultural Reserva Vitória Crédito: Nova Cidade Empreendimentos/Divulgação
Neste mês em que a Capital completa 470 anos, será apresentado o projeto do Parque Cultural Reserva Vitória, um lugar que é um presente para a cidade e reúne, ao mesmo tempo, obra e arte. Serão 16 mil m² de lazer e convivência que vão transformar a região atrás do Shopping Vitória, na Enseada do Suá, em um ponto turístico seguro e acessível.
Com investimento de R$ 20 milhões, será doado ao município um espaço com características marcantes para a região: obras de infraestrutura, iluminação com rede subterrânea, ruas de pedestres, paisagismo, mobiliário, design e obras de arte em um verdadeiro museu a céu aberto.
Parque Cultural Reserva Vitória
Com investimento de R$ 20 milhões, será doado ao município um espaço com ruas de pedestres, paisagismo, mobiliário, design e obras de arte a céu aberto Crédito: Nova Cidade Empreendimentos/Divulgação
O Parque Cultural Reserva Vitória vai abrigar espaços de lazer e espelhos d’água e será um lugar de encontro e integração, onde a arte e a natureza vão dialogar e propiciar à cidade um novo lugar de convivência, para quem vive e visita a cidade.
O projeto de paisagismo é do Escritório Burle Marx, arquitetura de DG Projetos - Diocélio Grasselli, e a curadoria das obras é assinada pela Matias Brotas Arte Contemporânea, todos referência no mercado local e nacional. Uma nova proposta para a orla que garante valorização e melhor integração com bairros vizinhos e o projeto de revitalização da Curva da Jurema.
A obra será entregue à população pela Nova Cidade Empreendimentos, uma empresa do Grupo Buaiz, em dezembro deste ano.
Parque Cultural Reserva Vitória
O projeto de paisagismo é do Escritório Burle Marx, arquitetura de DG Projetos - Diocélio Grasselli  e a curadoria das obras é assinada pela Matias Brotas Arte Contemporânea Crédito: Nova Cidade Empreendimentos/Divulgação

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