Céline Dion: vulnerabilidade e coragem diante da síndrome da pessoa rígida

A vulnerabilidade é uma característica intrínseca da condição humana, um estado que revela não apenas as fraquezas, mas também a coragem de enfrentar adversidades. Céline Dion, uma das maiores vozes da música mundial, é um exemplo contundente dessa relação entre vulnerabilidade e coragem. Recentemente, a artista compartilhou com seus fãs que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, uma condição rara e debilitante que a impede de se mover livremente.