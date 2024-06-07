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Desabafo

Céline Dion detalha as dores de cantar: 'Como se fosse estrangulada'

A cantora participou do programa norte-americano Today Show, onde revelou as dificuldades que passa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 18:08

Céline Dion revelou que foi diagnosticada com a síndrome de stiff-person
Céline Dion foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida em 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
Céline Dion, diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida em 2022, fez um desabafo sobre a sensação de cantar com a doença. "É como se fosse estrangulada", revelou.
A cantora participou do programa norte-americano Today Show, onde revelou as dificuldades que passa. A entrevista vai ao ar na edição de 11 de junho, mas uma prévia foi exibida nesta sexta-feira, 7.
Para exemplificar a sensação, ela colocou as mãos em volta de sua garganta e disse, ofegante: "É como se alguém estivesse empurrando sua laringe, faringe, dessa maneira. É como se você estivesse falando assim e não pudesse ir mais alto ou mais baixo."
Ela também revelou se machucar com espasmos musculares que a doença traz. "Cheguei a quebrar as costelas em um determinado ponto. Às vezes, quando [a doença] é muito grave, pode quebrar algumas costelas", contou.
A Síndrome da Pessoa Rígida é uma doença neurológica que se manifesta por meio de espasmos musculares dolorosos e rigidez muscular e afeta duas a três vezes mais mulheres do que homens.

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