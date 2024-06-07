Céline Dion detalha as dores de cantar: 'Como se fosse estrangulada'

Céline Dion foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida em 2022 Crédito: Reuters/Folhapress

Céline Dion, diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida em 2022, fez um desabafo sobre a sensação de cantar com a doença. "É como se fosse estrangulada", revelou.

A cantora participou do programa norte-americano Today Show, onde revelou as dificuldades que passa. A entrevista vai ao ar na edição de 11 de junho, mas uma prévia foi exibida nesta sexta-feira, 7.

Para exemplificar a sensação, ela colocou as mãos em volta de sua garganta e disse, ofegante: "É como se alguém estivesse empurrando sua laringe, faringe, dessa maneira. É como se você estivesse falando assim e não pudesse ir mais alto ou mais baixo."

Ela também revelou se machucar com espasmos musculares que a doença traz. "Cheguei a quebrar as costelas em um determinado ponto. Às vezes, quando [a doença] é muito grave, pode quebrar algumas costelas", contou.