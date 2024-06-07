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Luísa Sonza vai doar casa para mulher que 'lembra' a sua avó no RS

Anilda Castoldi, 81, ficou conhecida na internet ao reencontrar antiga vizinha que também perdeu moradia nas enchentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 11:48

Cena da série documental 'Se Eu Fosse Luísa Sonza'
Cena da série documental 'Se Eu Fosse Luísa Sonza' Crédito: Netflix
Luísa Sonza afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha que vai construir uma casa para a manicure e cabeleireira Anilda Castoldi, 81, moradora de Roca Sales que perdeu a moradia na enchente histórica do Rio Grande do Sul.
A cantora disse também que vai ajudar a vizinha da manicure, Norma, 89. O reencontro das duas em meio a escombros na cidade do Vale do Taquari viralizou na internet e comoveu a artista.
"Ela lembra muito a minha avó (que também é cabeleireira)", disse Luísa. A cantora citou o sotaque de descendente de alemães como outra semelhança entre as duas.
A artista e o pai estão providenciando a construção das residências. Anilda já havia ganho um terreno a partir de uma campanha realizada por voluntários. "Vamos conseguir colocar uma do lado da outra", informou Luísa sobre as vizinhas.
No vídeo do reencontro, elas contam que viveram 40 anos próximas e agora estão distantes. Anilda mora atualmente no porão da casa de uma irmã. Norma vive com um dos filhos em uma casa alugada.
As duas já enfrentaram três enchentes: em setembro e novembro de 2023 e em maio deste ano. A última foi a mais grave: arrasou o bairro inteiro em que as amigas viviam. Sobrou apenas uma casa em pé.
"Demoraram a vida inteira para construir e, com 80, 90 anos viram tudo destruído", lamentou Luísa.
A cantora é gaúcha de Tuparendi (a 504 km de Porto Alegre). Ela é uma das organizadoras do festival beneficente "Salve o Sul", que acontece neste final de semana em São Paulo e terá a arrecadação doada para as vítimas da enchente.

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