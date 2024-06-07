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Filha de Ana Maria Braga agradece à mãe por construção de casa sustentável

Adepta de um estilo de vida natural, Mariana Maffeis vive com os filhos e o marido em Botucatu, no interior de São Paulo. Recentemente, ela explicou o funcionamento da casa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 14:55

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, agradece à mãe por construção de casa sustentável
Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, agradece à mãe por construção de casa sustentável Crédito: Instagram
A professora de ioga Mariana Maffeis, de 41 anos, filha da apresentadora Ana Maria Braga, agradeceu à mãe pela construção de uma casa sustentável para viver com o marido e os filhos. Mariana publicou detalhes do imóvel no Instagram nesta quinta-feira, 6.
"Um sonho. Gratidão eterna, minha mãe. Nosso Deus. Sejamos todos abençoados", escreveu ela na legenda da publicação. Atualmente, a professora de ioga vive em Botucatu, no interior de São Paulo, é adepta de um estilo de vida natural e pratica a filosofia Vedanta Vaishnava.  Veja as fotos da casa em construção:
Recentemente, ela explicou sobre o funcionamento da nova casa em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record TV. Segundo Mariana, o imóvel vai contar com "agricultura natural e estilo de vida saudável".
A vida da professora de ioga ganhou repercussão nas redes sociais após o nascimento de sua quarta filha, Hima, de 6 meses. Logo após dar à luz a bebê, Mariana contou que estava "intuindo" o nome.
Casada com o colombiano Badarik González, também professor de ioga, ela é mãe de outros três filhos: Joana, de 13 anos, Maria, de 9, Varuna, de 2. Mariana é fruto do relacionamento de Ana Maria com o economista Eduardo de Carvalho.

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