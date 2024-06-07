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Comentário de Sandy em publicação de Lucas Lima causa debate na web; entenda

Músico está aproveitando o São João da Thay no Maranhão; o ex-casal mantém uma relação de amizade, mesmo após a separação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 09:52

Lucas Lima e Sandy durante show em Portugal após separação
Lucas Lima e Sandy durante show em Portugal após separação Crédito: Reprodução/Twitter
Um comentário de Sandy em uma publicação de Lucas Lima no Instagram deu o que falar na web. O músico está curtindo o São João da Thay, festa promovida pela influenciadora Thaynara OG no Maranhão, e publicou uma série de vídeos se divertindo ao lado de outros famosos. Em um dos registros, ele aparece brincando com a influenciadora Samanta Alves.
No vídeo, os dois aparecem correndo, e Lucas escreveu na legenda: "Expectativa: no primeiro dia, bora pegar leve. Realidade: bora fazer corrida de Naruto com a Samanta Alves". Ao ver o ex-marido se divertindo, a artista rapidamente comentou: "Uma vez besta, sempre besta!"
Confira aqui
O comentário causou um debate entre usuários da rede. Um internauta questionou se o fim do casamento trouxe esse lado mais descontraído do artista: "Será porque ele não era assim tão solto quando era casado com Sandy?", indaga. Logo, os defensores do ex-casal responderam com mensagens como: "Ele sempre foi divertido e brincalhão" e "Ele sempre foi assim."
Outros seguidores defenderam a brincadeira de Sandy: "Credo, gente... ela tá brincando! É um comentário sem maldade e ainda ela posta risos, internet maldosa sem senso de humor. Deixa a Sandy ser livre e ela pode falar o que quiser!", escreveu um deles.
Respondendo a um comentário em específico, Lucas saiu em defesa da ex-mulher. Em sua conta no X, antigo Twitter, a jornalista Larissa Martins alegou que, por conta do jeito discreto de Sandy, Lucas não aproveitava alguns eventos enquanto ainda era casado. "O ex-marido da Sandy foi lá no São João da Thay. Eu fico pensando quantas chances esse moço perdeu de ser apenas uma mini celebridade normal e aproveitar um boca livre numa festa. Uma bobagem apenas porque Sandy é discreta e quer se preservar", escreveu ela. Lucas não gostou nada do comentário e disse: "Que baita besteira tu escreveu". Após a repercussão da publicação, Larissa privou seu perfil na rede social.

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