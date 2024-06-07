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Estou aposentada, diz Rihanna em frase estampada na camiseta

Cantora intriga fãs com escrito em roupa durante passeio em NY
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Junho de 2024 às 11:52

Rihanna usa camiseta escrito 'estou aposentada'
Rihanna usa camiseta escrito 'estou aposentada' Crédito: X (@RapMais)
"Estou aposentada", é a frase estampada na camiseta azul que Rihanna, 36, vestia na última quinta-feira (6), em Nova York. Pode ter sido uma brincadeira, mas o fato é que a cantora vem dado mostras de que anda meio cansada da correria da vida de pop star em atividade.
Ela é uma empresária de sucesso - em 2022, foi considerada bilionária pela revista Forbes, com uma fortuna estimada em R$ 7 bilhões de reais e um faturamento de sua linha de cosméticos Fenty Beauty de R$ 3,7 bilhões.
A artista parece cada vez mais disposta a se dedicar aos filhos, à família e a uma vida menos agitada. Ela não lança um álbum desde janeiro de 2016, quando produziu "Anti". Em 2022, ela lançou a música "Lift Me Up", trilha sonora do filme, "Pantera Negra: Wakanda para Sempre".
Em abril, a cantora disse que ainda não lançou algo novo porque os novos trabalhos devem mostram crescimento e serem incríveis.
"Essa é a única razão pela qual ainda não foi lançado. Tem que mostrar a evolução de todo o tempo que passei fora. Sinto que a música é um playground e quero me divertir e mostrar verdadeiramente onde estou."
O último show que ela fez foi em fevereiro de 2023, no Super Bowl. Nas imagens da caminhada, ela aparece escondendo a barriga com a ajuda de uma bolsa verde, o que levanta rumores de que estaria grávida de novo. Ela namora o rapper A$AP Rocky, com quem tem dois filhos: RZA e Riot.

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