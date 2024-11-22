Brasil: um longo caminho no passado para lidar com o presente e o futuro

Em abril deste ano, Portugal celebrou 50 anos de Democracia. E, quando utilizo o verbo 'celebrar', refiro-me ao sentido literal da palavra, ou seja, com celebrações. As ruas foram tomadas pelo alívio dos portugueses, de diferentes gerações, que saíram para comemorar o que a democracia significa: liberdade. Nas escolas, os professores trabalham o símbolo da liberdade com os alunos e a importância da democracia para o país.

Mas este não é um texto para falar sobre a “Festa dos Cravos”, como é chamada em Portugal. O objetivo aqui é chamar a atenção do Brasil para a importância de olhar para o passado e (re)contar a sua história. E não, não falo sobre o período dos 'Descobrimentos' para estabelecer uma relação entre Brasil e Portugal; afinal, 'descobrimento' também não seria um termo mais adequado, mas isso é um assunto para outro momento.

A história que precisamos contar é a da ditadura militar, o golpe de 1964, que perdurou até 1985 no Brasil - 21 anos de governos comandados por militares, sem eleições diretas. Mais de duas décadas com Atos Institucionais para privar liberdades, expulsar contrários ao regime, censurar opiniões divergentes, torturar e matar quem fosse contra o que era estabelecido.

Felizmente, temos a arte para contar histórias enquanto a justiça e a política buscam soluções. Filmes como 'Ainda Estou Aqui' (ainda não vi, mas sei que aborda o tema) ajudam a manter viva a memória de figuras como Rubens Paiva. Utilizam a ficção, mesmo que inspirada na vida real, para incutir nas pessoas o desejo de conhecer mais sobre a história. É um trabalho importante, mas não deveria se restringir a esse campo.

Cena do filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles Crédito: Divulgação

Enquanto o nosso país continuar a trilhar o caminho de anistiar os responsáveis pelos horrores de 1964, será difícil evitar os 'sustos' que continuam a surgir no cenário político. No entanto, anualmente discute-se se o evento é golpe ou revolução. Pode-se comemorar? E se isso irritar os militares? E a Comissão da Verdade, criada no governo Dilma Rousseff (PT)? Não há um consenso, pois gritam as opiniões polarizadas. A história fica esquecida. Vira mito, algo inventado para assustar.