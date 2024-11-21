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BBC News

Como era plano dos 'kids pretos' para dar um golpe de Estado e matar Lula

PF prendeu 5 suspeitos de planejar golpe no fim de 2022 para impedir a posse de Lula; 4 são integrantes das forças de operações especiais do Exército, conhecidos como "kids pretos".

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 18:54

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

21 nov 2024 às 18:54
A Polícia Federal realizou uma operação na manhã da terça-feira (19/11) para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de planejar um golpe de Estado no final de 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Cinco pessoas foram presas com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).
Quatro deles são militares do Exército, integram forças de operações especiais que são conhecidos como "kids pretos".
A repórter Camilla Veras Mota explica o que resultou das investigações da Polícia Federal.

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