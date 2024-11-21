Como era plano dos 'kids pretos' para dar um golpe de Estado e matar Lula

A Polícia Federal realizou uma operação na manhã da terça-feira (19/11) para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de planejar um golpe de Estado no final de 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Cinco pessoas foram presas com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).
Quatro deles são militares do Exército, integram forças de operações especiais que são conhecidos como "kids pretos".
A repórter Camilla Veras Mota explica o que resultou das investigações da Polícia Federal.