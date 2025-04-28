Brasil e Portugal: oportunidades em ascensão

Brasil e Portugal compartilham uma relação empresarial em franco crescimento. Como advogado brasileiro atuando há mais de um ano em Portugal, posso afirmar que o país luso tem se consolidado como um destino estratégico para empresas brasileiras que buscam expandir suas operações na Europa, aproveitando um ambiente de negócios favorável, incentivos governamentais e uma conexão natural entre os mercados e a cultura entre os dois povos.

O ecossistema empresarial e jurídico português é marcado por acordos bilaterais vantajosos, programas de atração de investimentos e um forte incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Não é surpresa que o fluxo de negócios entre os dois países continue crescendo.

Em 2023, o Brasil exportou para Portugal cerca de R$ 25,1 bilhões (€ 4,5 bilhões) em bens e serviços, um aumento de 12,3% em relação ao ano anterior. Por outro lado, as exportações portuguesas para o Brasil alcançaram R$ 7,8 bilhões (€ 1,4 bilhão), crescendo 8,1%. Esses números reforçam a importância dessa relação e demonstram o potencial ainda maior para novos negócios.

No campo do investimento estrangeiro direto (IED), Portugal se destaca como o terceiro maior investidor no Brasil, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Espanha. Vale destacar que o Brasil é o maior investidor estrangeiro direto em Portugal, demonstrando a relevância dessa conexão estratégica.

O setor imobiliário também tem sido um dos grandes motores dessa relação. Nos últimos dez anos, brasileiros investiram mais de € 863,6 milhões para obter autorização de residência por meio dos "vistos gold", tornando-se os principais investidores internacionais de imóveis residenciais em Portugal. Além disso, 12% das compras de imóveis acima de € 1 milhão feitas por estrangeiros no país foram realizadas por brasileiros.

Apesar de ser um país relativamente pequeno, com cerca de dez milhões de habitantes, Portugal oferece condições altamente favoráveis para a internacionalização das empresas brasileiras. O mercado português funciona como uma verdadeira “porta de entrada” para toda a União Europeia, permitindo que empresas brasileiras que aqui se instalem tenham acesso a um mercado de mais de 450 milhões de consumidores, beneficiando-se de regras comerciais unificadas e tributação diferenciada em setores estratégicos.

Diante desse cenário promissor, contar com uma consultoria especializada em internacionalização de negócios torna-se essencial para empresas que desejem expandir suas operações com segurança e eficiência. Questões regulatórias, regime tributário, legislação trabalhista e análises de mercado exigem conhecimento aprofundado e suporte estratégico para garantir uma expansão longeva e bem-sucedida.

Portugal Crédito: Pixabay

Empresas brasileiras que busquem entrar no mercado português podem se beneficiar de uma assessoria que compreenda as particularidades jurídicas, culturais e econômicas dos dois países, facilitando a integração e maximizando as oportunidades.

Costuma-se dizer que a entrada no mercado português não é fácil nem, muito menos trivial. Mas uma vez que se adentre o mercado de maneira assertiva, a relação costuma ser duradoura e muito profícua para as partes.