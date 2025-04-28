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Marcio Brotto de Barros

Artigo de Opinião

É advogado no Brasil e em Portugal
Marcio Brotto de Barros

Brasil e Portugal: oportunidades em ascensão

O ecossistema empresarial e jurídico português é marcado por acordos bilaterais vantajosos, programas de atração de investimentos e um forte incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico
Marcio Brotto de Barros
É advogado no Brasil e em Portugal

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 10:00

Publicado em 

28 abr 2025 às 10:00
Brasil e Portugal compartilham uma relação empresarial em franco crescimento. Como advogado brasileiro atuando há mais de um ano em Portugal, posso afirmar que o país luso tem se consolidado como um destino estratégico para empresas brasileiras que buscam expandir suas operações na Europa, aproveitando um ambiente de negócios favorável, incentivos governamentais e uma conexão natural entre os mercados e a cultura entre os dois povos.
O ecossistema empresarial e jurídico português é marcado por acordos bilaterais vantajosos, programas de atração de investimentos e um forte incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico. Não é surpresa que o fluxo de negócios entre os dois países continue crescendo.
Em 2023, o Brasil exportou para Portugal cerca de R$ 25,1 bilhões (€ 4,5 bilhões) em bens e serviços, um aumento de 12,3% em relação ao ano anterior. Por outro lado, as exportações portuguesas para o Brasil alcançaram R$ 7,8 bilhões (€ 1,4 bilhão), crescendo 8,1%. Esses números reforçam a importância dessa relação e demonstram o potencial ainda maior para novos negócios.

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No campo do investimento estrangeiro direto (IED), Portugal se destaca como o terceiro maior investidor no Brasil, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Espanha. Vale destacar que o Brasil é o maior investidor estrangeiro direto em Portugal, demonstrando a relevância dessa conexão estratégica.
O setor imobiliário também tem sido um dos grandes motores dessa relação. Nos últimos dez anos, brasileiros investiram mais de € 863,6 milhões para obter autorização de residência por meio dos "vistos gold", tornando-se os principais investidores internacionais de imóveis residenciais em Portugal. Além disso, 12% das compras de imóveis acima de € 1 milhão feitas por estrangeiros no país foram realizadas por brasileiros.
Apesar de ser um país relativamente pequeno, com cerca de dez milhões de habitantes, Portugal oferece condições altamente favoráveis para a internacionalização das empresas brasileiras. O mercado português funciona como uma verdadeira “porta de entrada” para toda a União Europeia, permitindo que empresas brasileiras que aqui se instalem tenham acesso a um mercado de mais de 450 milhões de consumidores, beneficiando-se de regras comerciais unificadas e tributação diferenciada em setores estratégicos.
Diante desse cenário promissor, contar com uma consultoria especializada em internacionalização de negócios torna-se essencial para empresas que desejem expandir suas operações com segurança e eficiência. Questões regulatórias, regime tributário, legislação trabalhista e análises de mercado exigem conhecimento aprofundado e suporte estratégico para garantir uma expansão longeva e bem-sucedida.
Portugal acaba com visto gold para conter disparada de preços imobiliários
Portugal  Crédito: Pixabay
Empresas brasileiras que busquem entrar no mercado português podem se beneficiar de uma assessoria que compreenda as particularidades jurídicas, culturais e econômicas dos dois países, facilitando a integração e maximizando as oportunidades.
Costuma-se dizer que a entrada no mercado português não é fácil nem, muito menos trivial. Mas uma vez que se adentre o mercado de maneira assertiva, a relação costuma ser duradoura e muito profícua para as partes.
Com planejamento adequado e o suporte certo, a conexão entre Brasil e Portugal pode se fortalecer ainda mais, impulsionando o crescimento empresarial e consolidando parcerias sustentáveis a longo prazo.

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