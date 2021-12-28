Auxílios, desemprego... proteção social precisa garantir reinserção produtiva

Imersos na crise sanitária e econômica mais abrangente da história, começamos a terceira década do século 21 sob o signo da dúvida. Será que o progresso sem limites levou um xeque-mate? O ponto de inflexão é o fato de um microrganismo atravessar os paralelos e meridianos da Terra ignorando barreiras de segurança, desestabilizando estruturas consideradas estáveis, desafiando a ciência e as tecnologias mais avançadas.

Por um lado, vimos escancarar as dificuldades da população pobre, sem recursos para cumprir o protocolo mínimo de autoproteção, sem saneamento básico, sem moradia adequada, sem água para lavar as mãos. Embora sob a mesma tormenta, não estamos todos no mesmo barco e a desigualdade é a maior ameaça ao bem comum, até mesmo em oásis de abundância.

Por outro lado, o isolamento social acelerou a revolução tecnológica que impôs o modelo remoto de trabalho, estudo e convivência. Surge um mundo híbrido, com relações e interações cada vez mais mediadas por novas tecnologias. A pesquisa "TIC Domicílios 2020" mostrou que o uso da internet no Brasil chegou a 152 milhões de pessoas, ou seja, 81% da população acima de 10 anos. No entanto, temos 19% sem acesso, isto é, mais de 35 milhões de brasileiros são excluídos digitais. No Espírito Santo cerca de 85% dos domicílios tem acesso à internet (PNAD2019).

É um contexto marcado por várias faces da exclusão ao mesmo tempo que aumenta a conexão das economias, a internacionalização dos mercados, a circulação de pessoas e a dependência tecnológica ampliando os impactos diretos no mundo do trabalho.

Hoje estudos mostram que 40% da população capixaba não tem como se manter sem algum auxílio. Por enquanto, o exército de vulneráveis é paliativamente assistido por auxílios governamentais, ações solidárias das igrejas e das organizações da sociedade civil.