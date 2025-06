Aposentadoria da pessoa com deficiência: as regras por idade e tempo de contribuição

Nem todo mundo sabe, mas as pessoas com deficiência têm direito a regras diferenciadas na hora de se aposentar. Isso porque a lei reconhece que, ao longo da vida, esses segurados enfrentam mais obstáculos, inclusive no ambiente de trabalho. Desde 2013, com a publicação da Lei Complementar nº 142, existem duas formas específicas de aposentadoria para esse grupo: por idade e por tempo de contribuição.



Na aposentadoria por idade, as exigências são menores do que nas regras tradicionais. Homens com deficiência podem se aposentar aos 60 anos e mulheres aos 55, desde que tenham contribuído por, no mínimo, 15 anos. Mas tem um detalhe importante: durante esse período, a pessoa precisa ter vivido na condição de deficiência – seja ela leve, moderada ou grave.