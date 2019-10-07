Apoio ao empreendedor torna o país mais produtivo

Empreendedorismo é caminho de crescimento. Crédito: Divulgação

A inércia econômica paralisa o país, desemprega e atrasa projetos e investimentos. Economia estagnada causa desânimo e desorienta empresários. A perda da carteira de trabalho assinada força o brasileiro a empreender para sobreviver.



A conquista de políticas públicas especificas e a profissionalização do setor veio com a Lei Geral das MPEs, em 5 de outubro de 2006. Atualizações ao longo deste período foram providenciais para modernizar e ampliar os ganhos em favor das MPEs. Desde 2011 e, principalmente, a partir da crise de 2015, as microempresas brasileiras são responsáveis pela geração positiva do saldo de empregos, segundo informações mensais do CAGED.

Em 2009, foi instituído o Microempreendedor Individual. O MEI, junto com a Micro e Pequena empresa, emprega mais da metade da população brasileira. Com o empenho de líderes trabalhando em prol do pequeno negócio, a pouca expressão institucional vai ganhando nitidez e uma revolução econômica vai sendo iniciada.

Os números chegam a alcançar 85% dos empregos gerados no país. Em 2005, existiam pouco mais de 3,8 milhões empresas formalizadas. Neste ano, o Brasil já registra mais de 16,5 milhões de empreendimentos que se encaixam neste perfil. Trata-se de um salto na economia e explica os impactos positivos causados no número de empregos formais.

Os avanços são visíveis e os desafios ainda grandes e intensos. A sociedade civil organizada e os governos precisam estar cada dia mais atentos para oferecerem um bom ambiente de negócios. A desburocratização, o acesso ao crédito e a promoção de cenários mais competitivos são tarefas dos governos.

O Sebrae tem papel destacado neste contexto de promoção das MPEs e MEIs. Com a competência e a experiência de 47 anos, trabalha à profissionalização deste segmento e, se apresenta, como o principal instrumento de impacto para aumentar a competividade e a produtividade.

Atento às novas necessidades e demandas, o Sebrae está refazendo seu planejamento, o modelo de negócio e se coloca na vanguarda de um novo espectro que possa atender às reais necessidades do seu público alvo. Os mais de 25 milhões de empreendedores brasileiros e, especificamente, os mais de 700 mil empreendedores capixabas podem e devem receber a atenção e um significativo atendimento do Sebrae. O desafio é grande e estamos trabalhando para oferecer o Sebrae que o Brasil precisa!

*O autor é superintendente do Sebrae/ES

