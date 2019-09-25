Violência também é um obstáculo para o empreendedorismo

A fala do comerciante dá a dimensão da encruzilhada em que se encontram aqueles que tocam principalmente pequenos e médios negócios no país. Dependendo da localização, a exposição à violência acaba se tornando uma rotina, pela falta de políticas públicas eficientes de. A recorrência do crime na pizzaria demonstra o abandono do cidadão e contribuinte, jogado à própria sorte, quando deveria estar amparado pelo Estado que não perde tempo nas cobranças. Qualquer contrapartida concreta é ainda um sonho distante.