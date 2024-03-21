Alarmado, preocupado, negacionista: quem é você na agenda do clima?

2023: O ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Ondas de calor escaldantes, secas devastadoras, inundações catastróficas – a realidade da mudança climática se impõe com força cada vez maior.

Em meio a esse cenário preocupante, a pergunta: quem é você na agenda do clima?

Mas antes que você responda se acredita ou não acredita em aquecimento global, um estudo realizado nos Estados Unidos pela Universidade de Yale revela que a população por lá se divide não apenas em dois, mas em seis tipos de públicos de opinião sobre o tema.

São eles:

Alarmados (28%): Engajados e dispostos a se mobilizar, reconhecem a urgência de medidas drásticas para combater as mudanças climáticas e se posicionam: frequentemente se envolvem em ações que vão do consumo consciente a movimentos e protestos públicos.

Engajados e dispostos a se mobilizar, reconhecem a urgência de medidas drásticas para combater as mudanças climáticas e se posicionam: frequentemente se envolvem em ações que vão do consumo consciente a movimentos e protestos públicos. Preocupados (29%): Convencidos da realidade da mudança climática, mas menos engajados em ações, buscam soluções e apoiam políticas públicas que visem a sustentabilidade. Um exemplo são os consumidores que optam por produtos com menor impacto ambiental, mesmo que isso implique em um custo um pouco mais elevado.

Convencidos da realidade da mudança climática, mas menos engajados em ações, buscam soluções e apoiam políticas públicas que visem a sustentabilidade. Um exemplo são os consumidores que optam por produtos com menor impacto ambiental, mesmo que isso implique em um custo um pouco mais elevado. Cautelosos (15%): Indecisos ou pouco preocupados, geralmente por falta de informação ou acesso a dados científicos confiáveis. Problema: esse grupo pode ser influenciado tanto por campanhas de conscientização e educação ambiental quanto por notícias falsas.

Indecisos ou pouco preocupados, geralmente por falta de informação ou acesso a dados científicos confiáveis. Problema: esse grupo pode ser influenciado tanto por campanhas de conscientização e educação ambiental quanto por notícias falsas. Descomprometidos (6%): Desconectados da agenda climática, por desinteresse ou priorização de outras questões. O desafio é engajá-los por meio de estratégias que demonstrem o impacto direto das mudanças climáticas em suas vidas e comunidades e principalmente que é possível gerar valor e receita na transição ao baixo carbono.

Desconectados da agenda climática, por desinteresse ou priorização de outras questões. O desafio é engajá-los por meio de estratégias que demonstrem o impacto direto das mudanças climáticas em suas vidas e comunidades e principalmente que é possível gerar valor e receita na transição ao baixo carbono. Duvidosos (11%): Esses questionam a necessidade de ação por receio de mudanças em seu estilo de vida. É importante apresentar soluções economicamente viáveis e que não comprometam o bem-estar social, como a geração de empregos verdes e a promoção de tecnologias inovadoras.

Esses questionam a necessidade de ação por receio de mudanças em seu estilo de vida. É importante apresentar soluções economicamente viáveis e que não comprometam o bem-estar social, como a geração de empregos verdes e a promoção de tecnologias inovadoras. Negacionistas (11%): Rejeitam a ciência e se opõem às medidas climáticas, muitas vezes por influência de grupos de interesse ou ideologias políticas. O diálogo com esse grupo pode ser desafiador, mas é fundamental para evitar a proliferação de informações falsas e a polarização do debate.

Embora a compreensão do público norte-americano sobre as causas e efeitos das mudanças climáticas tenha crescido nos últimos 10 anos, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Ainda tem muita gente em dúvida - ou nada fazendo.

No Brasil, não temos pesquisas que nos deem essas estatísticas, mas empiricamente, na jornada de construção de uma startup do clima, em pelo menos 3 a cada 10 reuniões de apresentação do ECO55 eu preciso começar explicando conceitos básicos, principalmente para públicos de menor crença.

Para isso, os próximos artigos aqui em A Gazeta vão buscar responder a 5 perguntas frequentes sobre as mudanças do clima e seus impactos, começando com uma que é bem mais comum do que você imagina: tá esquentando mesmo?

Mas, antes disso, responda: