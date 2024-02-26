Aquecimento global: 4 afirmações sobre as mudanças climáticas que a ciência desmentiu

As mudanças climáticas vêm sendo cada vez mais sentidas no planeta. Apesar disso, nas redes sociais, multiplicam-se posts negando que elas estejam ocorrendo ou reduzindo o papel da ação humana nos eventos climáticos extremos que temos experimentado.

Há anos, pesquisas demonstram que as mudanças climáticas não são apenas reais como vêm se incorporando ao nosso dia a dia numa velocidade alarmante.

São enchentes e incêndios em patamares fora do normal e ondas de calor que levam, por exemplo, as temperaturas na gelada Sibéria para perto dos 40 graus Celsius. Mas os negacionistas continuam com muito espaço e público.