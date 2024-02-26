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BBC News

Aquecimento global: 4 afirmações sobre as mudanças climáticas que a ciência desmentiu

Neste vídeo, a repórter Laís Alegretti, da BBC News Brasil, fala de 4 afirmações falsas sobre as mudanças climáticas já desmascaradas pela ciência. The British Broadcasting Corporation

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 08:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 fev 2024 às 08:00
As mudanças climáticas vêm sendo cada vez mais sentidas no planeta. Apesar disso, nas redes sociais, multiplicam-se posts negando que elas estejam ocorrendo ou reduzindo o papel da ação humana nos eventos climáticos extremos que temos experimentado.
Há anos, pesquisas demonstram que as mudanças climáticas não são apenas reais como vêm se incorporando ao nosso dia a dia numa velocidade alarmante.
São enchentes e incêndios em patamares fora do normal e ondas de calor que levam, por exemplo, as temperaturas na gelada Sibéria para perto dos 40 graus Celsius. Mas os negacionistas continuam com muito espaço e público.
E, segundo especialistas, informações imprecisas ou enganosas podem atrasar, ou impedir a solução do problema.

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