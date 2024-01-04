Adeus, queima de fogos: espetáculo dos drones veio para ficar

Tivemos no réveillon 2023-2024 uma nova atração além da tradicional queima de fogos de artificio: os drones. Com 400, 500 e até mil equipamentos nas apresentações, a tecnologia pode colocar o show de fogos de artificio na condição de coadjuvante nos céus do país na noite da contagem regressiva. Acredito nessa tendência, haja vista o considerado maior show de drones da América Latina que marcou a virada do ano em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Lá, mil drones fizeram a apresentação no céu da Praia Central, que teve a faixa de areia alargada em 2021. Uma novidade que o governo de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, ofertou à prefeitura, incluindo toda a estrutura técnica para a sua realização. Os drones pertencem ao governo do país e ficaram na cidade catarinense somente para a essa apresentação. Os drones foram destaque também em Belo Horizonte, Recife e Curitiba.

O céu da capital dos mineiros recebeu o ano de 2024 com muita luz e espetáculo de sincronismo impressionantes. Na praça da Liberdade, milhares de pessoas puderam acompanhar um lindo show de sincronismo e luzes dos mais de 300 drones que contaram em imagens a história da capital mineira e também do Estado.

Os primeiros segundos do novo ano foram celebrados com um “Feliz Ano Novo”, visto por todos no céu da praça e de muitos outros que estavam nas sacadas dos prédios vizinhos, escrito pelos drones. Mais do que apenas uma celebração do novo ano, a festa de luzes protagonizada pelos drones também foi uma ode à mineiridade. Teve a bandeira do Estado, uma imagem da Igrejinha da Pampulha e uma capa de disco de Milton Nascimento.

Sem a tradicional queima de fogos de artifício à beira-mar, Florianópolis realizou também um show com 300 drones em voos coordenados, que iluminaram o céu da cidade, com uma mensagem de Feliz Ano Novo, e um desenho da icônica ponte Hercílio Luz. Canhões de laser projetados em escunas, jatos d’água e projeções de imagens em cortinas d’água completaram o espetáculo que se concentrou exclusivamente no entorno do Trapiche da Beira-mar Norte.

Drones na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte Crédito: Léo Bicalho/Secult/MG

O réveillon do Rio de Janeiro contou também com essa atração extra, além dos tradicionais fogos de artifício: a praia de Copacabana recebeu também um show de 400 drones. A tecnologia foi usada para homenagear os 40 anos que o Rock In Rio. Os equipamentos se organizaram no céu formando guitarras e outras imagens que remetem ao festival. O espetáculo durou cerca de oito minutos, antes da virada e da tradicional queima de fogos.