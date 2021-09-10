Acesso ao mundo letrado antes da escola formal favorece a alfabetização

Quando ingressa na escola, a criança é exposta a um ambiente alfabetizador Crédito: Freepik

Um dos eixos básicos do desenvolvimento infantil é a alfabetização. Essa é uma fase de elevada importância na formação por criar bases para a interação entre as pessoas e o desenvolvimento do pensamento e do conhecimento. Apesar dessa relevância, o processo de alfabetização não deve ser visto como um “bicho de sete cabeças”, pois precisa ser natural, contínuo, tendo início até mesmo antes da escola formal.

Desde que a criança nasce, ela está inserida no mundo das letras, pois tem acesso a materiais escritos. Quando ingressa na escola, ela é exposta a um ambiente alfabetizador, e a leitura e a escrita começam a fazer mais sentido e tornam-se parte da vida dela.

Por estar em desenvolvimento, é fundamental que essas vivências sejam significativas, sendo uma boa estratégia trabalhá-las de maneira lúdica e por meio de brincadeiras. Dessa forma, aos poucos a criança discerne que escrever e desenhar são ações diferentes e que somos capazes de registrar o que falamos e pensamos. É uma descoberta fascinante.

Somente após essas etapas é que o entendimento mais completo das relações fonema-grafema acontece. O professor age mediando intencionalmente situações que levam o aluno às próprias produções para que desenvolva habilidades dentro de um contexto social e cultural.