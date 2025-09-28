A verdade oculta sobre a confiança global nas notícias

A confiança é a moeda que faz as democracias e as sociedades funcionarem, a cola social que une pessoas e estruturas. Minar a confiança no sistema de governança, nas instituições, na mídia e entre as pessoas é um passo inicial no plano de qualquer autoritário para destruir a democracia.



Dado que a narrativa da mídia sobre si mesma é importante para moldar a opinião pública, é digno de nota que, por mais de uma década, a mídia global tem argumentado amplamente que a confiança nas notícias está em declínio. A análise da AKAS de mais de 500 mil artigos de notícias online publicados desde janeiro de 2020, utilizando o banco de dados global de notícias GDELT, revelou que termos que enfatizam o declínio da confiança nas notícias apareceram seis vezes mais frequentemente do que aqueles que sugerem estabilidade ou aumento da confiança.

Para testar ainda mais a sabedoria coletiva para o Dia Mundial do Jornalismo, que visa ampliar o valor da atividade jornalística baseada em fatos, pedimos ao ChatGPT que resumisse a tendência global de confiança nas notícias nos últimos cinco anos. Sua resposta confirmou uma perspectiva negativa, afirmando que a confiança global nas notícias havia diminuído, em geral, devido à erosão causada por "desinformação, polarização política e evasão de notícias".

Em suma, essa narrativa de declínio está entre as crenças menos contestadas e mais repetidas no jornalismo. Mas será que é verdade? Para descobrir, estudamos sete pesquisas importantes que cobrem tendências de notícias.

A análise descobriu que declarações genéricas sobre o declínio da confiança global nas notícias são inerentemente imprecisas e excessivamente negativas. Nos EUA, a confiança nas notícias caiu desde a década de 1970, o que não se reflete muito no resto do mundo, especialmente nos últimos cinco anos, quando a confiança nas notícias aumentou com frequência. Isso espelha, em vez disso, uma vocação da mídia de projetar as tendências observadas nos EUA como fenômenos globais.

Na última década, a confiança do público do Reino Unido na mídia jornalística esteve entre as mais baixas. No entanto, desde 2020, os níveis de confiança no Reino Unido se estabilizaram ou até mesmo aumentaram. Além disso, apesar de baixo, o Índice de Veracidade da Ipsos, corroborado por uma pesquisa da YouGov, mostra que a confiança do público do Reino Unido nos jornalistas aumentou de 23% em 2020 para 27% atualmente.

A análise da AKAS do Relatório de Notícias Digitais (DNR) do Reuters Institute, do Barômetro de Confiança Edelman, da Pesquisa de Valores Mundiais e do Eurobarômetro mostra duas tendências distintas na confiança nas notícias na última década, com o início da pandemia de Covid-19 sendo um divisor de águas.

Entre 2015 e 2020, a tendência da confiança nas notícias foi inconclusiva: duas das fontes apresentaram, em geral, um declínio, enquanto as outras duas apresentaram, em geral, aumentos. O panorama global tem sido mais positivo nos últimos cinco anos, com todas as três fontes que medem índices de credibilidade desde 2020 mostrando uma confiança pública estável ou crescente nas notícias. Por exemplo, em 2025, o Barômetro de Confiança da Edelman relatou uma confiança média de 52% em 28 países – a mais alta já registrada pela Edelman.

A confiança nas notícias está entre as mais altas nos países nórdicos. O DNR revela que 67% dos adultos na Finlândia e 56% na Dinamarca confiam nas notícias na maior parte do tempo, aumentando em 11 e 10 pontos percentuais, respectivamente, desde 2020.

Uma televisão na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) mostra alerta de notícias sobre o terremoto na cidade em 2024. Crédito: Andrew Kelly/Reuters

Essa história de sucesso se perde nas narrativas negativas predominantes, porém infundadas. Rasmus Kleis Nielsen, Professor de Comunicação na Universidade de Copenhague, destaca três fatores que contribuem para a confiança consistentemente alta na mídia nórdica: maiores níveis de confiança entre as pessoas da região, maior confiança nas instituições e uma menor proporção de pessoas que usam as mídias sociais como sua principal fonte de notícias. "A conexão relativamente mais forte que as editoras nórdicas conseguiram conquistar e manter ajuda a fortalecer a confiança, pois, quando se trata de notícias, as pessoas tendem a confiar nos veículos que usam rotineiramente", conclui Nielsen.

O DNR e a Edelman também demonstram alta confiança em notícias de outros países desde 2000, incluindo Nigéria e Quênia. O Relatório Nacional de Notícias (DNR) de 2025 mostra que 68% dos adultos na Nigéria e 65% no Quênia confiam nas notícias na maior parte do tempo, um aumento de 15 pontos percentuais no Quênia desde 2020.

Pamella Sittoni, editora pública do The Nation Media Group no Quênia, atribui o aumento da confiança na mídia, em parte, a um histórico de mídia privada confiável, considerada relativamente independente da influência estatal, e em parte a uma grande população de jovens instruídos que verificam o que leem nas mídias sociais ou sites, visitando fontes tradicionais confiáveis. "Houve uma redução considerável na confiança no governo e até mesmo nos grupos religiosos agora fragmentados, o que deixou a mídia como a principal fornecedora da verdade", afirma.

Sem dúvida, há muito que a mídia pode fazer para aumentar a popularidade.

Este artigo foi encomendado como parte do Dia Mundial do Jornalismo – uma campanha global para destacar o valor do jornalismo. É organizada pelo Fórum Mundial de Editores da WAN-IFRA, pelo Projeto Koninuum e pela Fundação Canadense de Jornalismo.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais