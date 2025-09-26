Jornalismo sob cerco

Está cada vez mais difícil realizar a tarefa jornalística fundamental de coletar fatos e verificar informações. Também é cada vez mais perigoso.



No primeiro semestre de 2025, o clima de hostilidade em relação aos jornalistas piorou em níveis não vistos em décadas, refletindo uma escalada coordenada de violência, intimidação e censura.



O tecido social está sendo dilacerado diariamente, muitas vezes como parte de campanhas deliberadas e calculadas para minar os fatos que são a base da nossa realidade compartilhada. Não é mais necessário provar que os fatos são falsos; basta difamar, semear dúvidas e lançar conspirações implacavelmente. Muitas vezes, os algoritmos das mídias sociais cuidam do resto.

Para a Agence France-Presse, agência de notícias internacional com uma rede de jornalistas espalhados pelo mundo, os números são impressionantes: nos primeiros seis meses deste ano, houve 25 incidentes graves que afetaram jornalistas que trabalham para nós. Isso é mais do que o registrado em todo o ano de 2024.

Essas agressões, prisões, expulsões e jornalistas fugindo para salvar suas vidas apenas dão uma ideia da escala do ataque global ao direito do público à informação.

A violência e a intimidação estão se espalhando geograficamente. A situação é agravada pelo aumento de práticas autoritárias e retórica populista que ataca abertamente a imprensa.

A crescente impunidade das autoridades policiais, alimentada por mensagens políticas predominantes, tornou os ataques a jornalistas cada vez mais frequentes. Esse não é um fenômeno isolado dos chamados regimes instáveis; também está surgindo em democracias estabelecidas e em países com uma longa tradição de liberdade de imprensa, apontando para uma mudança perigosa nas normas globais.

Tradicionalmente, jornalistas se identificam em protestos e eventos públicos, acreditando que essa identificação lhes confere certa proteção e legitimidade. Porém, cada vez mais, vemos como isso os torna alvo de ataques. No último ano, jornalistas que trabalham para a AFP foram alvo de diversos ataques violentos em protestos em países tão diversos quanto Turquia, Argentina e Estados Unidos. Todos eles foram claramente identificados como jornalistas. Todos estão convencidos de que foram atacados por serem jornalistas.

Em muitas partes do mundo, o jornalismo está desaparecendo. A intimidação e as ameaças tornaram-se incontroláveis. Vimos como jornalistas que trabalham para a AFP foram forçados a fugir de toda a região do Sahel, na África Ocidental, e também de partes da América Central, como Nicarágua e El Salvador. Em partes da Europa Oriental e Central, nossos verificadores de fatos enfrentam ameaças de morte e campanhas de intimidação e silenciamento.

A mensagem geralmente vem de cima. No ano passado, a presidência da Argentina postou a seguinte mensagem nas redes sociais: "Não odiamos jornalistas o suficiente". No total, o Fórum de Jornalistas Argentinos registrou 179 ataques a profissionais da mídia em 2024.

E há Gaza. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) afirma que quase 200 jornalistas foram mortos em Gaza nos últimos dois anos. Afirma ter registrado mais de 20 incidentes nos quais indivíduos específicos foram supostamente alvejados deliberadamente. Alguns jornalistas que trabalham para a AFP em Gaza se recusam a usar coletes à prova de balas por medo de que isso os torne alvos. Eles também afirmam que as pessoas têm medo de estar perto deles porque acreditam que jornalistas são alvos. E, no entanto, talvez o mais notável seja o fato de que poucos governos, entre os muitos países que prosperaram graças à liberdade de imprensa, estão dispostos a se mobilizar para defender os fatos, a verdade e a liberdade de imprensa. Muitos jornalistas corajosos e dedicados se sentem terrivelmente sozinhos neste momento.

Esse ataque ao jornalismo e a campanha para minar os fatos ocorrem em um momento em que a gestão de nossas vidas digitais está sendo cada vez mais transferida para poderosas ferramentas de Inteligência Artificial Generativa. Todos nós podemos ver as incríveis capacidades que essas ferramentas têm para a construção do conhecimento e o avanço humano, mas também já estamos vendo como elas podem ser usadas para poluir nosso ecossistema de informações com uma avalanche de conteúdo falso.

Este parece ser um ponto de inflexão. As pessoas falam naturalmente sobre viver em um mundo da pós-verdade. O jornalismo é imperfeito; nem sempre acerta em tudo. Mas a aspiração honesta de coletar informações e buscar a verdade é fundamental para o funcionamento saudável de nossas sociedades. Agora, mais do que nunca, precisamos defender os fatos. Não há alternativa.

Este artigo foi encomendado como parte do Dia Mundial do Jornalismo — uma campanha global para destacar o valor do jornalismo. É organizado pelo Fórum Mundial de Editores da WAN-IFRA, pelo Projeto Koninuum e pela Fundação Canadense de Jornalismo.

