Fernando Brunelli e Sérgio Elias
Autor(a) Convidado(a)
Fernando é cientista da computação, especialista em nuvem híbrida e em segurança da Informação e diretor de Soluções na CASE Tecnologia. Sérgio é cientista da computação e coordenador de Tecnologia da FDV

A paralisação da Toyota e as lições sobre continuidade de negócios

Recente incidente na fábrica da Toyota mostra como a preparação para desastres e a digitalização de processos são essenciais para garantir a continuidade dos negócios em um mundo cada vez mais imprevisível

  • Fernando Brunelli e Sérgio Elias Fernando é cientista da computação, especialista em nuvem híbrida e em segurança da Informação e diretor de Soluções na CASE Tecnologia. Sérgio é cientista da computação e coordenador de Tecnologia da FDV
Publicado em 14/10/2025 às 09h00

No final de setembro, uma forte tempestade atingiu a fábrica de motores da Toyota em Porto Feliz, São Paulo. Os ventos, que chegaram a 90 km/h, destelharam parte da unidade, provocaram estragos estruturais e até o capotamento de um veículo. Felizmente, não houve vítimas, mas os danos foram significativos.

Nos dias seguintes, a montadora anunciou que o aguardado lançamento do Yaris Cross sofreria novo atraso. E, em 25 de setembro, a Toyota comunicou a paralisação total de suas operações no Brasil, incluindo as fábricas de Sorocaba e Indaiatuba.

Fábrica da Toyota inundada, em Porto Feliz (SP)
Fábrica da Toyota inundada, em Porto Feliz (SP). Crédito: Reprodução/Instagram

O episódio acendeu um alerta sobre a importância do Plano de Continuidade de Negócios (PCN), ferramenta estratégica que detalha como uma organização deve operar e se recuperar diante de eventos disruptivos, sejam desastres naturais, incidentes cibernéticos ou crises sanitárias.

Um bom PCN prevê: 

  • Identificação de riscos (internos e externos); 
  • Estratégias de prevenção e mitigação; 
  • Plano de recuperação de desastres; 
  • Plano de comunicação para empregados, fornecedores, clientes e sociedade.

No caso da Toyota, um fator crítico merece destaque: o modelo de produção Just-In-Time (JIT), no qual praticamente não há estoques de componentes. Assim, se a produção de motores é interrompida, toda a linha de montagem precisa parar. E motores não são itens facilmente substituíveis como pneus, para os quais existem fornecedores alternativos, sendo necessário a drenar importações da sua cadeia de suprimentos do Japão, conforme anunciou no último dia 6 de outubro.

Veja também

Toyota retoma produção em Sorocaba e Indaiatuba após tempestade que destruiu fábrica de motores
Toyota suspendeu atividades devido a temporal e não por suposta crise

Mais do que avaliar fornecedores externos, o PCN deve contemplar riscos dentro do próprio grupo econômico. Afinal, se faltar o motor Toyota ou o câmbio Aisin, não há alternativa imediata. E, no Brasil, a situação se agrava: todos os veículos vendidos utilizam motores flex, cuja produção dificilmente poderia ser transferida de outra planta no exterior.

A Toyota tinha bons motivos para comemorar 2025. O Corolla Cross havia se tornado o SUV mais vendido do país em agosto e a expectativa pelo Yaris Cross era enorme. Mas, em questão de dias, a empresa viu sua operação parar por completo.

Esse episódio ilustra uma tendência que se intensifica: os negócios precisam se preparar para eventos climáticos extremos, rupturas na cadeia produtiva e ameaças que podem vir tanto do mundo digital quanto do ambiente físico.

A tecnologia, nesse contexto, desempenha um papel central no fortalecimento do PCN. Sistemas de monitoramento climático, sensores inteligentes em fábricas, soluções de backup em nuvem e ferramentas de comunicação digital permitem que empresas identifiquem riscos com antecedência, mantenham dados seguros e retomem operações críticas com mais rapidez. Além disso, a digitalização de processos e o uso de inteligência artificial para análise de cenários de risco tornam o PCN mais dinâmico e adaptado às novas ameaças, que vão muito além do ambiente físico e incluem ataques cibernéticos e falhas sistêmicas.

A Toyota tem estrutura para superar a crise. Mas fica a pergunta: e se fosse a sua empresa?

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia opinião Toyota

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.