A nova Praia do Suá: bairro desponta como opção imobiliária

Vitória está em constante transformação e um dos bairros que reflete essa evolução é a Praia do Suá. Historicamente reconhecido por sua tradição, localização privilegiada e acessibilidade, o bairro se reinventa e se consolida como uma nova opção residencial na capital capixaba.



A crescente escassez de terrenos em regiões altamente valorizadas, como a Enseada do Suá e a Praia do Canto, tem impulsionado o desenvolvimento do que chamamos de bairros anexos, uma tendência que se fortalece nas grandes metrópoles e nas capitais.

Esse fenômeno, já observado com Barro Vermelho, também vem acontecendo na Praia do Suá, que aproveita o momento de valorização da Enseada, bairro vizinho, e desponta como uma opção estratégica para incorporadores e investidores, fazendo da região um polo atrativo para novos empreendimentos e para moradores em busca de qualidade de vida, com o valor do metro quadrado ainda menor do que o dos bairros ao lado.

Movimentação do trânsito, Avenida Cezar Hilal, com Leitão da Silva, Praia do Suá, Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

A Praia do Suá está cercada por vias de grande circulação, como Nossa Senhora dos Navegantes e Leitão da Silva e bem próxima da Reta da Penha e da Avenida Vitória, facilitando o deslocamento e a mobilidade urbana. Além disso, a presença de comércios, restaurantes, cafés e supermercados reforça atributos como praticidade e conveniência.

E se Vitória registrou uma valorização de 12,51% no metro quadrado nos últimos 12 meses, consolidando-se como a capital mais valorizada do Brasil, a Praia do Suá está entre os dez bairros que mais se destacam nesse ranking. Empresas capixabas têm anunciado investimentos na região, com projetos modernos e foco residencial, proporcionando à Praia do Suá cada vez mais estrutura e - por que não dizer? - personalidade.

A cidade cresce e se transforma, mas muitas vezes é na tradição que surgem as melhores oportunidades. A Praia do Suá, com sua história e sua essência, mostra que os bairros anexos são uma alternativa promissora para quem busca qualidade de vida e valorização imobiliária.

