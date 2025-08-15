Camila Menezes
É diretora da Empar Incorporadora

A nova Praia do Suá: bairro desponta como opção imobiliária

A cidade cresce e se transforma, mas muitas vezes é na tradição que surgem as melhores oportunidades

Publicado em 15/08/2025 às 15h46

Vitória está em constante transformação e um dos bairros que reflete essa evolução é a Praia do Suá. Historicamente reconhecido por sua tradição, localização privilegiada e acessibilidade, o bairro se reinventa e se consolida como uma nova opção residencial na capital capixaba.

A crescente escassez de terrenos em regiões altamente valorizadas, como a Enseada do Suá e a Praia do Canto, tem impulsionado o desenvolvimento do que chamamos de bairros anexos, uma tendência que se fortalece nas grandes metrópoles e nas capitais.

Esse fenômeno, já observado com Barro Vermelho, também vem acontecendo na Praia do Suá, que aproveita o momento de valorização da Enseada, bairro vizinho, e desponta como uma opção estratégica para incorporadores e investidores, fazendo da região um polo atrativo para novos empreendimentos e para moradores em busca de qualidade de vida, com o valor do metro quadrado ainda menor do que o dos bairros ao lado.

Movimentação do trânsito, Avenida Cezar Hilal, com Leitão da Silva, Praia do Suá, vitória
Movimentação do trânsito, Avenida Cezar Hilal, com Leitão da Silva, Praia do Suá, Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

A Praia do Suá está cercada por vias de grande circulação, como Nossa Senhora dos Navegantes e Leitão da Silva e bem próxima da Reta da Penha e da Avenida Vitória, facilitando o deslocamento e a mobilidade urbana. Além disso, a presença de comércios, restaurantes, cafés e supermercados reforça atributos como praticidade e conveniência.

E se Vitória registrou uma valorização de 12,51% no metro quadrado nos últimos 12 meses, consolidando-se como a capital mais valorizada do Brasil, a Praia do Suá está entre os dez bairros que mais se destacam nesse ranking. Empresas capixabas têm anunciado investimentos na região, com projetos modernos e foco residencial, proporcionando à Praia do Suá cada vez mais estrutura e - por que não dizer? - personalidade.

A cidade cresce e se transforma, mas muitas vezes é na tradição que surgem as melhores oportunidades. A Praia do Suá, com sua história e sua essência, mostra que os bairros anexos são uma alternativa promissora para quem busca qualidade de vida e valorização imobiliária.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

