Investimento em serviços digitais por futuro mais sustentável no Noroeste do ES

Está em andamento nas cidades a implementação de sistemas e aplicativos para melhorar o atendimento à população

Colatina investiu em semáforos inteligentes e agora quer ampliar uso da IA . (Prefeitura de Colatina/ Divulgação)

No Noroeste do Espírito Santo, os municípios têm se movimentado para atender às exigências tecnológicas e de competitividade do mercado. A preocupação é tornar-se digital tanto na redução da burocracia quanto na utilização de ferramentas que ampliem o bem-estar dos moradores. Colatina, por exemplo, tem abraçado as inovações para aprimorar o atendimento à população.

Segundo o prefeito Guerino Balestrassi, a cidade não apenas investe na atualização dos processos, como também almeja trilhar o caminho da inteligência artificial (IA) para uma gestão pública mais ágil e eficiente. “Estamos realizando os investimentos necessários na digitalização dos processos e em tecnologia de atendimento ao cidadão.”

Guerino Balestrassi, prefeito de Colatina. (Divulgação)

Esse é um primeiro passo para desburocratizar a máquina pública e dar uma resposta mais rápida e eficiente aos serviços que o colatinense busca Guerino Balestrassi • Prefeito de Colatina

O prefeito explica que, vencida essa etapa, os investimentos estarão voltados para as ferramentas de IA na iluminação pública e nos setores fiscais e de contabilidade.

Colatina já conta com semáforos inteligentes, conectados a um sistema eletrônico que monitora o fluxo de veículos. Mas a ideia é ir além, com sinais que reconheçam uma ambulância, ajustando automaticamente o tempo de abertura e fechamento. Na iluminação pública, postes inteligentes poderão informar sobre a movimentação de pessoas e enviar mensagens aos celulares sobre eventos locais, graças a uma parceria público-privada com a Caixa que está em andamento.

Inovação na saúde

Com forte atividade turística de aventura, Baixo Guandu, outro município da região, sinaliza sua entrada no universo da inteligência artificial. A prefeitura está em fase de estudos para desenvolver um projeto de saúde digital, visando a aprimorar e digitalizar os serviços oferecidos.

“Com o uso de tecnologia avançada, a secretaria pretende coletar, analisar e interpretar informações de saúde, permitindo que as decisões sejam mais eficazes. Isso não apenas melhora a qualidade dos serviços prestados, mas também agiliza a resposta a desafios e situações de saúde pública”, destaca o prefeito Lastenio Luiz Cardoso.

A personalização do atendimento é uma vantagem notável, proporcionada por um sistema de monitoramento e registro eletrônico de saúde, acessível por meio de canais digitais e aplicativos específicos. A integração com prontuários eletrônicos em unidades de saúde garante informações atualizadas, essenciais para cuidados de qualidade e respostas rápidas em emergências.

Baixo Guandu atrai interessados em fazer turismo de aventura. (Governo do ES/ Divulgação)

Por se tratarem de municípios que estão fora da Região Metropolitana e que podem ter menos verbas públicas para investir, as cidades do interior necessitam de assertividade na hora de direcionar os recursos. “A IA pode ser usada para analisar dados demográficos e econômicos da população, identificando áreas com maior necessidade de assistência e direcionando recursos de forma mais eficaz”, ressalta o prefeito de Colatina.

Apoio para crescer

São Gabriel da Palha, município que tem boa parte da sua economia voltada para a cultura do café e para o setor de confecções, quer buscar a diversificação dos negócios e o desenvolvimento regional a partir da tecnologia.

A prefeitura aderiu ao ES Inteligente, do governo estadual, coordenado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), para achar soluções inovadoras principalmente para a área de saneamento básico. O programa é voltado ao desenvolvimento de produtos públicos de qualidade à população, por meio de estruturação de parcerias público-privadas (PPPs).

São Gabriel da Palha aposta no videomonitoramento das ruas. (Prefeitura de São Gabriel da Palha/ Divulgação)

Para preparar uma cidade para o futuro, são realizadas obras, incluindo a implementação de miniusinas solares, infraestrutura de telecomunicações, iluminação pública e aprimoramento dos sistemas de água e tratamento de esgoto.

O secretário de Governo e Comunicação da São Gabriel da Palha, Fagner Ferreira, detalha dois projetos da prefeitura que têm como base a inteligência artificial: um piloto em desenvolvimento na área de segurança pública e um sistema de atendimento, em fase de implementação, que vai guiar o cidadão pelos serviços que a prefeitura presta.

Fagner Ferreira, secretário de Governo de São Gabriel da Palha. (divulgação)

São Gabriel da Palha tem mais de 120 câmeras de videomonitoramento. Com a implementação da IA, as imagens passarão a ser analisadas em tempo real, buscando por suspeitos de crimes e alertando a polícia quando alguma referência é encontrada Fagner Ferreira • Secretário de Governo de São Gabriel da Palha

Para auxiliar os moradores no dia dia, será disponibilizado um novo serviço de informação que deve ser acionado por aplicativos populares, como WhatsApp. “Completamente funcional, ele será capaz de entregar dados diversos e orientações sobre como proceder nos tipos de demandas que a prefeitura realiza para os cidadãos”, complementa o secretário.

Ele acrescenta que a prefeitura também tem planos para implementar IA no acompanhamento de usuários da área da saúde. “Já contamos com aplicativo e base de dados robusta que serve de apoio para o trabalho da IA. Queremos também implementar inteligência artificial no acompanhamento dos estudantes, orientando reforço e prevendo e prevenindo situações como o abandono escolar, por exemplo.”

