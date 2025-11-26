Xícara gigante de mais de 500 kg é derrubada por temporal em cidade do ES

Tempestade derruba até xícara gigante em cidade do ES Crédito: Redes sociais

A tempestade que atingiu o Espírito Santo entre a tarde e a noite de terça-feira (25), incluindo até mesmo queda de granizo em algumas cidades, causou estragos em Brejetuba, na Região Serrana capixaba. Uma xícara gigante do Centro de Eventos do município, símbolo da maior coagem de café do mundo, foi derrubada durante o vendaval.

A Prefeitura de Brejetuba explicou que a estrutura, que pesa mais de 500 kg, ficou danificada e vai precisar passar por reparos para ser recolocada no local. Tendas para a realização de um evento de concurso de cafés também sofreram danos com a ventania, que começou por volta das 17h.

Vento forte derruba poste e árvores em rodovia Crédito: Redes sociais