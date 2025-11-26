Xícara gigante de mais de 500 kg é derrubada por temporal em cidade do ES
A tempestade que atingiu o Espírito Santo entre a tarde e a noite de terça-feira (25), incluindo até mesmo queda de granizo em algumas cidades, causou estragos em Brejetuba, na Região Serrana capixaba. Uma xícara gigante do Centro de Eventos do município, símbolo da maior coagem de café do mundo, foi derrubada durante o vendaval.
A Prefeitura de Brejetuba explicou que a estrutura, que pesa mais de 500 kg, ficou danificada e vai precisar passar por reparos para ser recolocada no local. Tendas para a realização de um evento de concurso de cafés também sofreram danos com a ventania, que começou por volta das 17h.
Outros transtornos foram registrados no município. Devido a quedas de um poste e de árvores na Rodovia Antônio Laurindo Uliana, o acesso ao distrito de Brejaubinha foi interditado. Nesta quarta-feira (26) a via já havia sido liberada. Segundo a prefeitura, diversos imóveis chegaram a ficar sem energia elétrica durante a noite.