Weverson diz que Muribeca é 'bem-vindo' para contribuir com gestão na Serra

Finalizada a disputa pela Prefeitura da Serra, o prefeito eleito Weverson Meireles (PDT) afirmou que o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), adversário derrotado no segundo turno para comandar o município, é bem-vindo para ajudar o projeto que planeja implementar.
A declaração foi dada durante transmissão ao vivo da rádio CBN Vitória e A Gazeta, logo após o resultado da votação que deu a vitória para o pedetista. "Se ele entender que também pode contribuir com esse projeto, para a Serra crescer de maneira unificada, será bem-vindo".
Weverson pontuou que, terminada a eleição, o momento é de sentar e dialogar. "Fazer exatamente como conduzimos o processo eleitoral. O diálogo é a grande oportunidade de pacificar a cidade, unir a Serra, iniciar um novo ciclo com diferentes grupos políticos para o município crescer de maneira unificada".