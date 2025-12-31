Vizinhos ouvem pedidos de socorro e homem é preso por tráfico em Guriri

Homem é preso por tráfico de drogas no balneário de Guriri Crédito: Polícia Militar

Um homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta=feira (31), após denúncias de moradores sobre venda de drogas e pedidos de socorro vindos de uma residência.

Segundo a Polícia Militar, quando chegaram ao local, os policiais viram pela janela porções de maconha. Ao realizarem buscas no imóvel, as forças de segurança localizaram uma mochila em cima do telhado com uma arma de fogo, munições, maconha, crack e cocaína, além de balança de precisão e rádio comunicador.

Identificado como Gabriel Pereira do Espírito Santo, o suspeito confessou ser o dono de todo o material. Duas mulheres que estavam na casa foram liberadas por não terem envolvimento. O homem foi preso em flagrante e encaminhado, com os materiais apreendidos, à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

Os materiais apreendidos são

1 Arma de fogo (garrucha) calibre 38

1 munição calibre 38

18 munições calibre 380

21 munições calibre 9mm

1 rádio comunicador

1 balança de precisão

60 pedras de crack

4 buchas de maconha

2 pedaços de crack (330 gramas)

1 papelote grande de cocaína (105 gramas)

2 sacolas com 207 gramas de maconha

1 celular cor prata