Vizinho suspeito de furtar casa é amarrado a poste e agredido em Vitória

Segundo descrito no boletim de ocorrência, os militares foram acionados por volta das 20h30. Quando chegaram ao local, encontraram o homem amarrado com uma corda ao poste, com lesões na cabeça, costas, no tórax e braços. A dona da casa contou que, quando deu falta dos itens, questionou o vizinho e ele correu, momento em que pessoas que estavam na rua o seguraram e agrediram. Leomar foi levado ao hospital, levou pontos da cabeça e precisou usar um colete para a coluna. Depois, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.>