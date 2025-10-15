A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Vitória volta a ficar mais de 30 dias seguidos sem assassinatos

Publicado em 15/10/2025 às 13h08

A Capital do Espírito Santo voltou a ficar sem registros de assassinatos por um período expressivo. Na terça-feira (14), Vitória alcançou a marca de 37 dias sem mortes violentas, classificadas como "homicídios dolosos". É a segunda vez neste ano que a cidade conquista o feito: de março a maio foram 72 dias seguidos sem este tipo de crime. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Em todo o ano passado, Vitória registrou 55 assassinatos, média mensal de quatro crimes. 

Publicidade