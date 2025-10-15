Vitória volta a ficar mais de 30 dias seguidos sem assassinatos
Publicado em 15/10/2025 às 13h08
A Capital do Espírito Santo voltou a ficar sem registros de assassinatos por um período expressivo. Na terça-feira (14), Vitória alcançou a marca de 37 dias sem mortes violentas, classificadas como "homicídios dolosos". É a segunda vez neste ano que a cidade conquista o feito: de março a maio foram 72 dias seguidos sem este tipo de crime. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Em todo o ano passado, Vitória registrou 55 assassinatos, média mensal de quatro crimes.