Vitória volta a ficar mais de 30 dias seguidos sem assassinatos

A Capital do Espírito Santo voltou a ficar sem registros de assassinatos por um período expressivo. Na terça-feira (14), Vitória alcançou a marca de 37 dias sem mortes violentas, classificadas como "homicídios dolosos". É a segunda vez neste ano que a cidade conquista o feito: de março a maio foram 72 dias seguidos sem este tipo de crime. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública.