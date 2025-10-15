Vitória vai pagar bônus desempenho a 6.500 servidores da educação

A Prefeitura de Vitória vai pagar bônus desempenho a 6.500 servidores da área da educação. O anúncio foi feito pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) em publicação nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (15), data que marca a celebração do Dia dos Professores.

Segundo o chefe do Executivo municipal, o pagamento do bônus será feito no dia 24 deste mês e, ao todo, o montante para a categoria chegará a R$ 18 milhões. “É um investimento que reconhece o trabalho e os resultados de quem faz na nossa cidade a melhor educação pública do Brasil”, publicou Pazolini.

Segundo a secretária municipal de Educação, Juliana Roschner, o bônus vai alcançar todos os servidores da pasta na Capital. “Para celebrar os resultados na alfabetização e nas avaliações externas”, disse Juliana no vídeo publicado pelo prefeito.

Já Regis Mattos Teixeira, secretário municipal de Gestão e Planejamento, reforçou que a política é voltada para a valorização da educação em Vitória.