Vitória registra menor temperatura do ano; confira a previsão

Vitória registrou nesta sexta-feira (19) a menor temperatura do ano. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros na capital capixaba atingiram 20,9ºC, sendo considerado a menor mínima nas estações do Instituto. De acordo com o Climatempo, o recorde de frio anterior no ano foi em 1° e 24 de janeiro, com 22,1°C.
Também teve recorde de baixas temperaturas de 2024 na sexta em Vila Velha, com 19,6ºC. Em Alfredo Chaves a estação do Inmet registrou 19ºC de acordo com o meteorologista Thiago Sousa. E a tendência é que a temperatura caia um pouco mais até domingo (21). Segundo previsão do Inmet, a mínima prevista para o domingo na Capital capixaba é de 20 graus. A máxima é de 27 graus.
Já na previsão do Climatempo, a temperatura mínima prevista ainda no sábado é de 20°C pelo segundo dia consecutivo. "O fim de semana será com sol e algumas nuvens em Vitória, mas não tem previsão de chuva. O recorde de menor temperatura do ano pode ocorrer no sábado e no domingo", afirma o Climatempo.