Vitória registra menor temperatura do ano; confira a previsão

Tempo fechado na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Vitória registrou nesta sexta-feira (19) a menor temperatura do ano. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros na capital capixaba atingiram 20,9ºC, sendo considerado a menor mínima nas estações do Instituto. De acordo com o Climatempo, o recorde de frio anterior no ano foi em 1° e 24 de janeiro, com 22,1°C.

Também teve recorde de baixas temperaturas de 2024 na sexta em Vila Velha, com 19,6ºC. Em Alfredo Chaves a estação do Inmet registrou 19ºC de acordo com o meteorologista Thiago Sousa. E a tendência é que a temperatura caia um pouco mais até domingo (21). Segundo previsão do Inmet, a mínima prevista para o domingo na Capital capixaba é de 20 graus. A máxima é de 27 graus.