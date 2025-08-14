Vila Velha vai passar por grande simulado de desastre natural

Não é tragédia, é treinamento. Quem passar neste sábado (15) pela região de Jaburuna, em Vila Velha, pode se assustar com uma ação que vai mobilizar cerca de 100 profissionais em um grande simulado de desastre natural. O simulado vai envolver Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Espírito Santo e de Vila Velha, Samu/192, Guarda Municipal, entre outras instituições. O objetivo é treinar equipes e a comunidade para agir de forma coordenada e eficaz em situações emergenciais.

A simulação vai reproduzir dois tipos de desastres — escorregamento de massa e rolamento de bloco com colapso de estrutura — com um cenário bem próximo da realidade. Haverá evacuação com participação de moradores voluntários, figurantes atuando como feridos, um boneco do tamanho de um homem será enterrado para que seja feito o resgate e a Escola Municipal Professor Elson José de Souza será utilizada como abrigo para desalojados e desabrigados, onde terá atuação de assistente social e outros profissionais.