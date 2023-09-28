Vila Velha terá luau para apreciar a última superlua do ano; saiba detalhes

Superlua em composição com as comunidades de Argolas, Boa Vista e São Torquato, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A última superlua do ano vai acontecer nesta sexta-feira (29). Aproveitando o caráter turístico do Farol de Santa Luzia, a Prefeitura de Vila Velha realizará um luau com direito a shows para a contemplação do fenômeno no local, na Praia da Costa.

O luau acontece das 18h às 22h e contará com apresentações do Quarteto Zuri e Mulheres no Samba, além de food trucks oferecendo churrasquinho, cervejas artesanais e churros. Para participar, é necessário se inscrever no site da Prefeitura e retirar o ingresso com QRcode, que é gratuito e limitado para 350 pessoas. A inscrição é rápida, sendo necessário preencher o cadastro apenas com nome, e-mail, CPF e data de nascimento do interessado.

A prefeitura lembra que é proibida a entrada com comidas e bebidas no espaço do farol. Além disso, menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis. Segundo o órgão, a escolha do Farol para o evento se dá pela vista panorâmica para o luar que o local proporciona.