Vila Velha anuncia novos números de telefone dos Conselhos Tutelares

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha anunciou, nesta segunda-feira, a mudança dos telefones de atendimento ao público dos cinco Conselhos Tutelares do município. Confira os novos números de telefone:
- Conselho Tutelar da Região 1: (27) 99282-1173
- Conselho Tutelar da Região 2: (27) 99279-5433
- Conselho Tutelar da Região 3: (27) 99281-5863
- Conselho Tutelar da Região 4: (27) 99279-7919
- Conselho Tutelar da Região 5: (27) 99282-2441
Para os plantões de finais de semana, feriados e após as 18h, o número é (27) 99281-0936. Todos os telefones possuem WhatsApp.
O Conselho Tutelar é um órgão autônomo com o objetivo de garantir os direitos das crianças e adolescentes. No site da Prefeitura de Vila Velha, encontram-se os endereços dos respectivos locais de atendimento do município.