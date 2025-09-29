Vila Velha agora conta com coleta de isopor para reciclagem

O novo serviço, visa adequar o município às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos Crédito: Reprodução/PMVV

Vila Velha passou a contar com um local específico para a entrega de isopor, situado na sede da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Revive, na Rua Três, n.º 8, em Novo México. Também os condomínios que participam da coleta seletiva podem separar esse tipo de resíduo para que ele seja destinado corretamente.

O material recolhido é armazenado e enviado à Associação Revive, que realiza o processo de reciclagem. A ação faz parte da estrutura já existente para o descarte de vidro, pneus, resíduos secos e orgânicos, em alinhamento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

“O município já avançou em várias frentes de gestão de resíduos e queremos que o isopor tenha o mesmo destino correto, garantindo aproveitamento de um material que é 100% reciclável quando separado adequadamente”, explica o secretário de Serviços Urbanos, Raphael do Nascimento.

Orientações

– O EPS, identificado pelas pequenas esferas brancas compactadas e presente em embalagens, no setor da construção civil e em papelarias, pode ser reciclado.