Vídeo mostra ex-funcionário golpeando gerente com faca e tesoura em Vila Velha

Um vídeo mostra o momento em que Sergio Luis Silva de Assumpção, de 55 anos, golpeou com uma faca e uma tesoura o gerente do posto de combustível de onde ele havia sido demitido por justa causa. A gravação, feita em 10 de novembro de 2025, dia do crime, mostra quando o criminoso se aproxima da vítima no estabelecimento, localizado em Ataíde, em Vila Velha. Em poucos segundos ele esfaqueia a região do peito e desfere uma tesourada nas costas.

Sergio foi indiciado pela tentativa de homicídio. O adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município canela-verde, o delegado Cleudes Junior, explicou que para se aproximar do gerente, o agressor simulou devolver o uniforme.

“O gerente fala que não precisava e deveria deixar em outro local, mas Sérgio insistiu. No momento que o gerente se abaixa para olhar o que tinha dentro da sacola, é quando Sergio tira a faca com a mão direita e a tesoura com a mão esquerda”, detalhou o Cleudes Junior.