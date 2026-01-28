Ex-funcionário é indiciado por tentar matar gerente após demissão em Vila Velha

Um ex-funcionário de um posto de combustíveis do bairro Ataíde, em Vila Velha , foi indiciado por tentativa de homicídio após tentar matar o gerente do estabelecimento em 10 de novembro de 2025. De acordo com as investigações da Polícia Civil , o crime aconteceu após o homem não aceitar a demissão por justa causa.

Na ocasião, a vítima, um homem de 30 anos, foi atingida por golpe de faca na região do peito e golpe de tesoura nas costas. O ex-funcionário, de 55 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e teve a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. O inquérito foi finalizado e detalhes do caso serão repassados pela Polícia Civil em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (28), quando A Gazeta trará mais informações.