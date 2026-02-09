Vídeo mostra atropelamento que terminou em morte na BR 101 em Linhares

Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento que terminou com a morte de um auxiliar de produção atropelado por uma moto na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (7). A vítima identificada como Domingos dos Santos, de 63 anos, chegou a ser socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade.

Nas imagens, é possível ver Domingos de roupa azul saindo de uma rua lateral. Ele chega à beira da BR e aguarda o melhor momento para atravessar. Após a passagem de um carro vermelho e uma moto, ele começa a caminhar. No entanto, uma moto aparece aparece rapidamente no vídeo. Domingos tenta correr, mas não consegue evitar a colisão e é arremessado com o impacto (veja acima).