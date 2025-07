Trânsito

Vídeo mostra acidente com ônibus que matou menino em Vila Velha

Uma câmera de segurança flagrou o acidente que matou o adolescente Daniel Victor da Silva Araújo, de 13 anos, no bairro Alecrim, em Vila Velha. As imagens mostram o menino de bicicleta colidindo contra a lateral direita de um ônibus do Transcol que fazia a linha 633 (Terminal Ibes xTerminal São Torquato), na noite de terça-feira (1º).