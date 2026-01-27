Vídeo flagra carreta caindo em barranco na BR 101; assista
Um acidente envolvendo uma carreta carregada de frutas foi registrado por volta das 5h30 desta terça-feira (27) no km 383 da BR 101, na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O momento em que o motorista perde o controle e saí da pista foi gravado por um condutor que seguia logo atrás (veja acima).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta seguia no sentido Rio de Janeiro quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista e caiu em um barranco. Ainda segundo a corporação, o motorista estava sozinho no veículo, usava cinto de segurança e não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi liberado em seguida.