Vídeo flagra carreta caindo em barranco na BR 101; assista

Um acidente envolvendo uma carreta carregada de frutas foi registrado por volta das 5h30 desta terça-feira (27) no km 383 da BR 101, na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O momento em que o motorista perde o controle e saí da pista foi gravado por um condutor que seguia logo atrás (veja acima).