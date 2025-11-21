Viatura do Batalhão de Missões Especiais colide com poste em avenida de Vitória
Uma viatura de transporte de tropa do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar colidiu com um poste na Avenida Maruípe, em Vitória, no fim da manhã desta sexta-feira (21). Segundo a PM, ninguém se feriu.
A Guarda Municipal também esteve no local, sinalizou o trecho e orientou motoristas que passavam pela via. "A equipe segue no local para colaborar com a retirada do veículo e manutenção do fluxo da via", informou a guarda às 15h30 desta sexta-feira.
A concessionária de energia EDP esclareceu que foi acionada e as equipes técnicas estão no local trabalhando na substituição do poste atingido. Por esse motivo, nove clientes estão com o fornecimento de energia interrompido na região até a conclusão do serviço.