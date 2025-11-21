Caminhão da Polícia Militar se envolveu em acidente nesta sexta-feira (20) em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma viatura de transporte de tropa do Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar colidiu com um poste na Avenida Maruípe, em Vitória, no fim da manhã desta sexta-feira (21). Segundo a PM, ninguém se feriu.

A Guarda Municipal também esteve no local, sinalizou o trecho e orientou motoristas que passavam pela via. "A equipe segue no local para colaborar com a retirada do veículo e manutenção do fluxo da via", informou a guarda às 15h30 desta sexta-feira.