Vereadores de Itapemirim aprovam tíquete de R$ 1,7 mil para eles mesmos

Sede da Câmara Municipal de Itapemirim Crédito: Reprodução/Facebook

O valor do auxílio-alimentação pago aos servidores e vereadores de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi reajustado em 17%. O benefício saltou de R$ 1.452 para R$ 1.700. O aumento é resultado de um projeto de lei apresentado e aprovado pela própria Câmara Municipal.

A lei que autoriza o reajuste na verba paga a título de auxílio-alimentação na Casa de Leis já foi sancionada pelo prefeito Genesis Alves Bechara (PDT), no mês de setembro. A aprovação da matéria havia ocorrido em sessão ordinária no dia 10 do mesmo mês, por unanimidade de votos. A Câmara de Vereadores de Itapemirim conta com 13 parlamentares nesta legislatura.

Na justificativa do projeto, é informado que o reajuste acontece em tentativa da Câmara de adequar o valor do benefício "ao custo de vida atual, considerando os constantes aumentos nos preços de itens essenciais, garantindo que o benefício acompanhe as variações econômicas, preservando seu poder de compra ao longo do tempo".