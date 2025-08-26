Câmara de cidade do ES quer aumentar auxílio-alimentação pago a vereadores

Câmara Municipal de Itapemirim Crédito: Reprodução/Facebook

A Câmara de Vereadores de Itapemirim, no Sul do Estado, pretende reajustar o valor do auxílio-alimentação dos servidores e vereadores da Casa de Leis. Um projeto de autoria da presidência do Legislativo municipal aumenta em 17% o valor da verba, que deverá sair de R$ 1.452 para R$ 1.700.

O projeto visando ao reajuste do auxílio-alimentação pago a servidores e parlamentares da Câmara de Itapemirim foi protocolado nesta terça-feira (26). Conforme o texto da proposta, o impacto financeiro previsto com a medida pode chegar a R$ 441.688 por ano.

Na justificativa do projeto, é informado que o reajuste acontece em tentativa da Câmara de adequar o valor do benefício "ao custo de vida atual, considerando os constantes aumentos nos preços de itens essenciais, garantindo que o benefício acompanhe as variações econômicas, preservando seu poder de compra ao longo do tempo". O último aumento do benefício foi concedido em janeiro de 2023. Desde esse mês até agora, a inflação oficial calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou 12,65%.